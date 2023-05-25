Смольный отложил курортный сбор до следующего года

Смольный решил начать курортный сбор с туристов со следующего года. Так, с апреля 2024 года каждый турист, проживающий в гостинице или отеле Северной столицы будет обязан платить по 100 рублей в день.

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Изначально начать курортный сбор власти города планировали с августа 2023 года, однако решили немного «повременить». Известно, что номинальный сбор будет введен в Петербурге с начала октября, однако для туристов это не повлияет никак – до 31 марта следующего года сумма сбора будет составлять ноль рублей. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Петербурга.

Оплачивать свое пребывание в Северной столице придется всем совершеннолетним туристам, проживающим в гостиницах и отелях дольше 24 часов. Отмечается, что вырученные средства Смольный планирует направить на развитие туризма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что штраф за неуплату курортного сбора составит 500 рублей для туристов и 50 тысяч для юрлица.