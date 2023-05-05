Штраф за неуплату курортного сбора составит 500 рублей для туристов и 50 тысяч для юрлица

Смольный определился с размерами штрафов за курортные сборы. Известно, что меньше всего повезет предприниамтелям.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В четверг, 4 мая, в Смольном назвали размер штрафов за неуплату курортных сборов. Соответствующие данные размещены в проекте изменений в городской КоАП, который опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Меньше всего в этом случае пострадают туристы – им грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей и от тысячи до пяти тысяч рублей при повторном нарушении.

Бизнесменам и предпринимателям в данном случае не повезло больше. Так, за неуплату курортного сбора ИП будет обязан заплатить штраф в размере пять тысяч рублей, а юрлицо – десять. При повторном нарушении им грозит 25 тысяч для ИП и 50 тысяч юрлицу.

Если же бизнесмены не уплатят в бюджет Северной столицы курортные сборы вовремя, им придется раскошелиться поболее. В этой ситуации юридическое лицо заплатит 75 тысяч, а ИПшник – 50. При повторном нарушении им предусмотрены штрафы в размере 150 и 100 тысяч соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что автомобилистов, припарковавшихся на платной стоянке без госномеров, ждет штраф в 3 тысячи.