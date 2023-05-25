В четверг петербуржцев ждет сильный ветер с Финского залива

В Петербурге ожидается летняя погода и сильный ветер со стороны Финского залива, который пригонит в город холодный атмосферный фронт. К вечеру в Северной столице станет облачно и пройдут дожди.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В четверг, 25 мая, жителей петербурга ждет солнечная теплая погода, которая будет сопровождаться сильнейшим ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу с отсылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха в Северной столице прогреется от +23 до +25 градусов тепла, а по Невской губе Финского залива юго-западный ветер разгонится до 17 метров в секунду.

Ближе к вечеру небо Петербурга затянет облаками и пройдут осадки, после чего в городе на Неве похолодает на ближайшие пару дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург 23 мая завис в полосе атмосферного фронта с небольшими дождями.