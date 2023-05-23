Петербург 23 мая завис в полосе атмосферного фронта с небольшими дождями

Во вторник Санкт-Петербург немного затянет облаками. Вчерашние грозы отступили, однако дожди в некоторых районах еще будут идти.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 23 мая синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует атмосферный фронт, который вытянулся по территории западной половины Европейской России в меридиональном направлении.

По словам синоптика, в связи с этим на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдут кратковременные дожди. Грозы при этом сохранятся лишь по области.

Температура воздуха в течение дня составит от +20 до +22 градусов, за городом показатели установятся на отметках в +18 и +23 градуса. Ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 763 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

В среду осадков не предвидится. Леус заметил, что может потеплеть до +24 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Северной столице несколько часов действовал повышенный уровень погодной опасности из-за града, ливней и грозы.