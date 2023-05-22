В Петербурге с обеда и до вечера 22 мая введут повышенный уровень опасности из-за грозы

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Повышенный уровень погодной опасности будет действовать с обеда.

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В пресс-службе Смольного предупреждают, что 22 мая на территории Северной столицы введут «желтый» уровень погодной опасности. Согласно информации Росгидрометцентра, с 14 до 23 часов понедельника в городе ожидается гроза.

Напомним, что «желтый уровень» обозначает потенциально опасную погоду и является вторым по опасности. В пресс-службе обратились к водителям с просьбой проявить особую наблюдательность и, по возможности, не использовать автотранспорт в связи с риском ДТП.

Об осторожности во время нахождения на открытом пространстве 22 мая нельзя забывать как автомобилистам, так и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о грозах с начала недели горожан предупредил и синоптик Михаил Леус. При этом в Северной столице будет все также тепло, как и раньше.