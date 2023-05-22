В понедельник петербуржцев настигнут майские грозы

С начала недели город на Неве посетят дожди и грозы, однако тепло при этом сохранится.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 22 мая погоду на территории региона сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон. Из-за этого в течение дня будет облачно с прояснениями, временами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах прогремят грозы.

Температура воздуха в течение дня составит от +18 до +20 градусов, по области показатели установятся на отметках в +16 и +21 градус. Ветер ожидается юго-восточный и восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник снова пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха днем составит около +21 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне столбик термометра по территории региона поднялся до +22 градусов тепла.