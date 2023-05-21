В воскресенье температура воздуха в Петербурге будет до +22 градусов тепла

Благодаря антициклону, в воскресенье в Петербурге будет солнечно и без дождей. Однако погода поменяется с наступлением новой недели. Так, в понедельник в городет может пройти гроза.

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В воскресенье, 21 мая, в Петербурге ожидается теплая погода и не ожидается осадков, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Погодные условия в городе будут под влиянием антициклона. Днем в Петербурге будет сухо, а температура воздуха прогреется от +20 до +22 градусов тепла и от +18 до +23 градусов в Ленинградской области.

Северо-восточный ветер будет со скоростью 3-8 метро в секунду.

Синоптик подчеркнул, что в понедельник, 22 мая, погода в Северной столице возможно станет ниже на один-два градуса, по городу пройдут кратковременные дожди, а также возможна гроза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суббота и воскресенье в Петербурге пройдут без дождя.