В субботу и воскресенье в Петербурге пройдут без дождя

Погода в Петербурге вновь начинает расти после небольшого трехдневного спада. В выходные петербуржцам и гостям города представляется возможность прогулок без дождя.

Фото: Baltphoto

В выходные в Петербург вновь вернется теплая погода, сообщает синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Благодаря периферии антициклона, надвигающейся со стороны востока, температура в городе вновь будет расти. Так, в субботу, 20 мая, воздух прогреется от +18 до +20 градусов тепла и от +16 до +20 в Ленобласти. На небе будет преобладать переменная облачность, но без осадков.

Также известно, что в воскресенье, 21 мая, в городе на Неве обойдется без дождей, а температура воздуха прогреется от +21 до +23 градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пятницу солнце снова прогреет Петербург до +17 градусов.