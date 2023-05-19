В пятницу солнце снова прогреет Петербург до +17 градусов

В Санкт-Петербурге снова солнечно и относительно тепло. После небольшого похолодания столбик термометра начинает подниматься.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 19 мая синоптическая ситуация в Северной столице будет сформирована восточной периферией антициклона. В связи с чем без облаков, конечно, не обойдется, однако дождей не будет, а солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы.

В течение дня воздух прогреется до +15 и +17 градусов, по области местами ожидается +13 градусов, а где-то температура дорастет до +18 градусов. Ветер придет северо-западный, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление дорастет до 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Выходные также не разочаруют петербуржцев. В субботу на территории региона будет около +20 градусов, а в воскресенье — все +22 градуса и без дождей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в предстоящие три ночи в пригороде ожидается морозец и шторм. Горожан предупредили, что теплее в темное время здесь станет только через три дня.