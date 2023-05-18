Петербуржцев, задумавших отправиться в пригород, предупредили о заморозках и шторме в ближайшие три ночи

Предстоящие три ночи под Петербургом пройдут с небольшим морозцем и штормом. Горожан предупредили, что потепление в темное время можно ждать только через три дня.

Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

О предстоящем похолодании на территории Ленобласти в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Так, антициклон над Ленобластью и ясное небо обеспечат достаточно низкие ночные температуры. По словам синоптика, в большинстве районов столбик термометра упадет до 0 и +5 градусов. Теплее будет только у крупных водоемов, где показатели могут достичь от +6 до +8 градусов.

Отмечается, что ночью преимущественно на востоке Ленинградской области похолодает вплоть до -1 градуса. Однако позже температура в темное время повысится, вернется потепление и уже без заморозков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург после нескольких дней тепла резко ворвались ветер и похолодание.