В Петербург 18 мая резко вернулось похолодание с ветром

В четверг на территории Северной столицы заметно похолодало. Вернулся сильный ветер, при этом в некоторых районах все еще ожидаются кратковременные дожди.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 мая синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона, а за городом все еще бродит холодный атмосферный фронт.

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, в городе осадков почти не будет, но по области, особенно в восточной ее половине, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, за городом показатели будут меняться от +12 до +17 градусов. Ветер при этом вернется порывистый, западный, со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, по словам Леуса, тепло должно вернуться, а дожди прекратиться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне горожане столкнулись с сильной облачностью и дождями.