В среду петербуржев ждут облачность и кратковременные дожди

Петербуржцам стоит приготовить зонты и дождевики – местами по городу пройдут кратковременные осадки. Известно, что на этой неделе погода в Северной столице становится заметно холоднее.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 17 мая, петербуржцев ждет облачная погода и кратковременные дожди. Таким прогнозом погоды поделился синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Причиной облачности с прояснениями и осадков стала полоса атмосферного фронта, скользящая по западу региона с юго-запада на северо-восток. Влияние полосы позволит воздуху прогреться от +20 до +22 градусов в городе на Неве и от +19 до +24 градусов в Ленобласти.

Ветер в культурной столице будет дуть с юго-западной стороны, разгоняясь на 4-9 метро в секунду.

Также известно, что в четверг, 18 мая, в Петербурге станется заметно холоднее – воздух прогреется всего до +15. В городе пройдут кратковременные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди.