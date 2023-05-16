Во вторник в Петербурге пройдут кратковременные дожди

Во вторник в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Также в город придет западный циклон, который принесет с собой осадки во второй половине дня.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербург возвращается привычная для города погода – облачность и кратковременные осадки. Виной этому станет влияние первой части приближающегося циклона со стороны запада. Информацией о погодных условиях в городе на Неве поделился синоптик Михаил Леус.

Так, температура воздуха в Северной столице во вторник, 16 мая, прогреется от +21 до +23 градусов и от +19 до +24 в области.

Ветер в Петербурге будет юго-восточный и порывистый, 4-9 метров в секунду.

Синоптик Леус напомнил, что понедельник, 15 мая, стал самым теплым днем – воздух прогрелся до +23,9 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали об активном цветении и дождях в ближайшие дни.