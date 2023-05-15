Петербуржцам рассказали об активном цветении и дождях в ближайшие дни

Культурная столица продолжает оставаться под влиянием антициклона, но теперь к очень теплой погоде добавляются дожди. Между тем продолжается цветение, в этом году почти все растения решили проснуться одинаково.

Фото: Санкт-Петербург.ру/ Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что даже у более прохладного Финского залива уже распустились тюльпаны. Из-за теплых температур, которые наблюдаются уже в течение нескольких дней, природа продолжает оживать, набухает сирень, распускаются каштаны. По словам специалиста, это уже не первый год, когда все цветет одновременно.

Похолодания пока не предвидится, однако местами пройдут кратковременные дожди и даже с грозами. В предстоящие два-три дня по области из-за циклонов дождей будет больше, а вот к городу 16 мая кратковременные осадки подойдут во второй половине дня.

Тем не менее, столбик термометра эти дни будет показывать от +22 до +23 градусов. Осадки прекратятся с возвращением антициклона в пятницу, а за день до этого температура понизится до +15 и +17 градусов. Однако синоптик успокоил горожан и объяснил, что потом снова будет тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 15 мая в Санкт-Петербург наведаются дожди и грозы.