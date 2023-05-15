Рабочая неделя в Петербурге начинается с тепла, дождей и гроз

В Северной столице все также тепло, но кое-что изменилось. На территорию региона пожаловали дожди и грозы.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 15 мая в западных районах Петербурга после обеда не исключены локальные грозы. Все дело в том, что город находится под влиянием западной периферии антициклона.

На протяжении дня небо над Петербургом будут периодически затягивать облака, в некоторых районах пройдут дожди. Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов, по области показатели будут меняться от +19 до +24 градусов.

Ветер при этом ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Горожанам напомнили, что 14 мая в Санкт-Петербурге стало самым теплым днем с начала года, когда воздух прогрелся до +22,2 градусов. По мнению Леуса, вполне вероятно, что 15 мая погоде удастся поставить новый рекорд.

Во вторник, 16 мая, температурные показатели на территории региона установятся похожие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне температура воздуха в Петербурге отклонилась от нормы на 2-3 градуса.