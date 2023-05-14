В Петербурге 14 мая температура отклонится от нормы на три градуса

В Санкт-Петербурге солнечно и без дождей. На территории региона в это воскресенье температура воздуха отклонится от климатической нормы на 2-3 градуса.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В центре погоды «Фобос» рассказали, что 14 мая петербуржцев ждет тепло и солнышко. Иногда небо будут закрывать облака, существенных осадков при этом не предвидится.

Температура воздуха остановится на отметке в +21 градус и окажется выше климатической нормы на 2-3 градуса. По области столбики термометра дорастет до +17 и +22 градусов.

Ветер в течение дня будет дуть восточной четверти со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление упадет до 768 мм рт. ст.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам напомнили об окончании отопительного сезона. Уже сейчас в Петербурге установилась очень теплая погода, которая характерна для летнего сезона.