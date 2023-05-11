В Петербурге установилась очень теплая погода, характерная для летнего сезона. Уже в полночь 11 мая в домах горожан отключили отопление, а столбик термометра за окном продолжает расти.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов напомнил, что с 8 мая в городе среднесуточная температура воздуха превысила +8 градусов, при этом за последние дни показатель достиг всех +10 градусов. Благоприятная погода на территории региона задержится еще как минимум дней на 10.

Так, первая декада мая в Петербурге выдалась холодной, со среднесуточной температурой воздуха около +7 градусов. Однако в 2017 году, все же, было холоднее, — тогда столбик термометра достигал всего +5,7 градусов.

Теперь же солнце компенсировало петербуржцам нехватку тепла, за май оно уже светило 102,6 часа. Самым солнечным из ближайших лет остается 2016 год, когда специалисты фиксировали 127,3 часа сияния.

За первую декаду мая осадков в Санкт-Петербурге получилось всего 8 мм, что составляет 18 % от нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 11 мая в Северной столице потеплеет до +19 градусов. Дождей горожанам пока не обещают.