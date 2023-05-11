В Петербурге 11 мая солнце прогреет воздух до +19 градусов

На территории Северной столицы продолжается потепление. В течение дня воздух в городе прогреется до +19 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В четверг, 11 мая, синоптическая ситуация в атмосфере над Санкт-Петербургом изменится мало, так как регион остается под влиянием антициклона. В течение дня небо иногда будут закрывать облака, которые в итоге все равно не принесут дождей. Об этом в своих социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха установится на отметках в +17 и +19 градусов, по области показатели изменятся от +16 до +21 градуса. Ветер при этом ожидается западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня почти не изменится и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу на территории города снова потеплеет до +19 градусов, на дожди при этом даже намека нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам пообещали 20-градусное тепло на этих выходных.