Синоптик пообещал петербуржцам потепление до +20 градусов в предстоящие выходные

В Петербурге наблюдается повторение сухого периода, который специалисты фиксировали в апреле. Так, в течение ближайших дней столбики термометра продолжит расти и к выходным достигнет +20 градусов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что на погоду в регионе продолжает влиять антициклон, центр которого медленно смещается на запад через Беларусь к Балтийскому морю.

в северной части антициклона на территории Петербурга сохраняется западный ветер, однако воздух прогревается днем и ночью. По области периодически можно наткнуться на небольшие минусы, но в основном сохраняется тепло.

До конца этой короткой рабочей недели на территории Северной столицы и области задержится сухая и солнечная погода, в пригороде температура может составить +22 градуса. Однако в Петербурге будет холоднее из-за западного ветра, но к выходным даже здесь столбик термометра дорастет до +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 10 мая станет еще на несколько градусов теплее, но дожди при переменной облачности не пойдут.