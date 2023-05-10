В Санкт-Петербурге 10 мая станет еще на несколько градусов теплее, но дожди при этом не пойдут

В Санкт-Петербурге снова тепло и без дождей. В среду столбик термометра на территории региона поднимется еще выше.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Как рассказал в своих социальных сетях ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Культурная столица остается на периферии антициклона. Несмотря на переменную облачность, в регионе снова обойдется без дождей, при этом температурные показатели постепенно растут.

Так, в среду столбик термометра уже дорастет до +15 и +17 градусов, по области показатели и вовсе могут установиться на отметке в +19 градусов. Ветер ожидается западный, со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

По словам Леуса, в четверг снова без осадков, а температура воздуха днем достигнет +17 и +19 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что солнце вернулось к петербуржцам с понедельника. Эксперт заметил, что всю неделю в городе и области воздух будет прогреваться, но при этом ночи пока остаются холодными.