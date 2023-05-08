Петербуржцев ждет тепло и солнце на протяжении всей недели

С понедельника петербуржцев ждет солнце и тепло, которые продержатся в городе до конца недели. Эксперт отмечает, что в течение семи дней в городе и области температура будет прогреваться, но при этом по ночам в Северной столице будет холодно.

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В Петербург возвращается тепло. Так, например, 9 мая, в городе на Неве температура воздуха превысит +15 градусов. Об этом сообщает Neva.Today.

Температура последующих дней будет продолжать расти от +17 до +10 градусов, однако синоптик Александр Колесов отмечает, что ночами все еще будет ощущаться холод.

По словам Колесова, в городе преобладает северная часть антициклона, которые принесли в город преимущественно западные и юго-западные ветра.

Синоптик отмечает, что изменений погоды в худшую сторону на этой неделе не предвидится.