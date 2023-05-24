Правоохранители обнаружили 150 кустиков запрещенной травы в одной из квартир Пушкинского района

В Пушкинском районе обнаружилась домашняя плантация наркотических растений. Правоохранители изъяли всю зелень, за которую садовод может получить до 20 лет лишения свободы.

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Петербуржец решил попробовать себя в качестве агронома и посадил в квартире 150 запрещенных кустов. Правоохранители наведались к садоводу в гости, чтобы проверить, как идет процесс выращивания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, 48-летний мужчина всерьез взялся за свое увлечение. Сначала он заключил долгосрочную аренду на квартиру, а после закупился всем необходимым.

После проверки правоохранители изъяли весь урожай, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере), п о части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Петербурга отправил убившую собаку на детской площадке девушку в колонию на три года.