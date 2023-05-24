Суд Петербурга отправил убившую собаку на детской площадке девушку в колонию на три года

Девушка, убившая собаку на детской площадке в Приморском районе проведет в колонии три года. Девушку признали виновной по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего).

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Петербургский суд вынес обвинительной приговор девушке, убившей собаку на детской площадке в конце лета 2022 года, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, петербурженка обратилась к хозяину собаки породы «метис» на одной из детских площадок Приморского района с просьбой погладить животное.

Получив разрешение, петербурженка отстегнула животное от поводка, и оттащив в сторону, ударила собаку несколько раз о металлический забор, послу чего пнула ногой по голове и, швырнув бедное животное на асфальт, несколько раз прыгнула на его тельце. Животное скончалось на месте преступления от полученных травм.

В суде свою вину девушка признала части, сославшись на то, что собака зарычала на нее.

С учетом позиции гособвинителя суд признал девушку виновной и назначил ей три года колонии-поселения. Также осужденная должна выплатить хозяину собаки 100 тысяч рублей в компенсацию морального вреда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе мужчина застрелил бойцовскую собаку и самостоятельно сдался полиции.