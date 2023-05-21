В Красносельском районе мужчина застрелил бойцовскую собаку и самостоятельно сдался полиции

Петербуржец застрелил собаку, бегающую в парадной одного из домов в Красносельском районе. Оказалось, что собака принадлежала девушке из соседней квартиры.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 20 мая, в полицию с повинной обратился петербуржец, признавшись, что застрелил собаку, бегающую в парадной его дома.

Прибывшие на место правоохранители установили, что собака породы «американский булли» скончалась от выстрела из охотничьего ружья. Оказалось, что питомец принадлежал 21-летней соседке мужчины.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли ружье, гильзу и патроны. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и дали ему обязательство о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские депутаты предложат Росгвардии запретить детям стрелять из пневматики.