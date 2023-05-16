Петербургские депутаты предложат Росгвардии запретить детям стрелять из пневматики

Петербургские депутаты задумались о том, чтобы приравнять пневматику к травматическому оружию, из-за его частого использования не по назначению. Известно, что школьники зачастую, вооружившись пневматикой, начинают вымогать и отбирать вещи у сверстников, а стрельба из спортивного оружия в одной из школ Петербурга, вылилась в уголовку.

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В последнее время одним из популярных способ разрешить конфликт стало применение пневматического оружия. К использованию пистолетов прибегают как взрослые, так и школьники. Вопрос, откуда у школьников в руках появляется пневматическое оружие, рассказала Neva.Today, получив ответ у депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

В соответствии с ФЗ №150 «Об оружии», пневматическое оружие с дульной энергией не более 3 Дж относится к спортивному оружию не может быть использовано в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия, поэтому любой желающий имеет возможность приобрести пистолет, не получая лицензию и не становясь на учет.

Цивилев отметил, что ранее уже выступал с инициативой о хранении лицензированного оружия у Росгвардии. То есть хозяин оружия мог забрать его, когда оно понадобилось ему по назначению, а после – вернуть в ведомство. Однако оружейное общество страны восприняли эту идею с негативом – у ведомства нет столько места для хранения всего оружия горожан, а многим необходимо иметь его при себе в целях самообороны.

По словам депутата, есть необходимость приравнять пневматическое оружие к оружию самообороны, к той же «Осе». Причиной такой необходимости стало то, что многие, избегая постановки на учет в полиции и прохождения обследований у специалистов, приобретают пневматику.

Цивилев отмечает, что доверять оружие несовершеннолетнему также нельзя, даже если оно спортивное. Если у подростка имеется пневматический пистолет, ответственность за его ношение должна лежать на родителях ребенка. Известно, что зачастую подростки приобретают оружие, не поставив в известность родителей.

После разговора с Neva.Today депутат обратится с инициативой приравнивания пневматики к травматическому оружию к Росгвардии. Его предложение коснется и пистолетов с дульной энергией не более 3 Дж.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что гражданин Армении, накануне своего юбилея, вооружился пневматом и пошел пугать людей в магазин на Коллонтай.