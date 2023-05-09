Гражданин Армении, накануне своего юбилея, вооружился пневматом и пошел пугать людей в магазин на Коллонтай

В понедельник, на улице Коллонтай, неизвестный решил, что стоит напугать жителей Невского района и вооружившись пневматическим пистолетом, отправился в магазин. Приехавшие полицейские быстро пресекли желание продолжать задуманное. К тому же выяснилось, что у мужчины на следующий день будет юбилей, поэтому было решено организовать ему подарок в виде административного штрафа и празднование в приемнике.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший понедельник правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, вооружившись пистолем, пугает и стреляет в посетителей одного из супермаркетов на Коллонтай.

Оперативно приехавшие сотрудники полиции задержали неизвестного стрелка – им оказался 39-летний гражданин республики Армения. Свою выходку мужчина решил совершить накануне своего дня рождения.

Правоохранители изъяли у мужчины пистолет и отправили встречать день рождения в спецприемник. Подарком на юбилей ему стал административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Лиговском проспекте мужчина, вооруженный пистолетом, попытался устроить арест наркоторговца, но сам оказался в участке.