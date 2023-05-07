На Лиговском проспекте мужчина, вооруженный пистолетом, попытался устроить арест наркоторговца, но сам оказался в участке

В центре Санкт-Петербурга прохожий попытался задержать подозрительного гражданина при помощи пистолета. Мужчине показалось, что мигрант с бородой является наркоторговцем. Разбирались с горе-героем уже в участке.

Фото: скриншот Goggle Maps

О подозрительном мужчине с бородой и пистолетом прохожий самостоятельно заявил правоохранителям, при этом предупредив, что попытается задержать злоумышленника самостоятельно. Все произошло на Лиговском проспекте, недалеко от дома 148.

Попытавшийся устроить «гражданский арест» мужчина, как оказалась, и сам имел при себе пневматический пистолет. Размахивающего оружием хулигана доставили в участок, после чего провели медэкспертизу, которая показала, что гражданин трезв. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам задержанного, между ним и петербуржцем с бородой просто произошло недопонимание. В результате «борец с наркоторговлей» получил административный протокол о мелком хулиганстве.