Правоохранители задержали подозреваемых в нападении на матроса на Лиговском проспекте

На Лиговском проспекте, двое неизвестных, вооружившись пистолетом и кулаками, отобрали у петербуржца барсетку с долларами. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых к утру следующего дня.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 18 мая, в полицию поступило сообщение от мужчины, который подвергся избиению, в ходе которого двое неизвестных похитили его сумку с иностранной валютой.

Задержать подозреваемых удалось на следующее утро. Ими оказались 18-летний безработный петербуржец и 22-летний гражданин Дагестана.

Правоохранители изъяли у задержанных травматический пистолет «Гроза», зарегистрированный на имя 23-летнего петербуржца, стодолларовая купюра и 100 тысяч рублей.

Во вторник, 23 мая, оперативники задержали парня, на имя которого оформлен пистолет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Все трое помещены в изолятор – подозреваемые в следственный, а хозяин пистолета в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Лиговском проспекте двое с пистолетом отобрали у матроса барсетку с иностранной валютой.