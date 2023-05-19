На Лиговском проспекте двое с пистолетом отобрали у матроса барсетку с иностранной валютой

В Московском районе на мужчину напали два вооруженных пистолетом злоумышленника, которые отобрали у него барсетку с деньгами и сбежали. В настоящее время разбойников разыскивают.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 мая около пяти вечера в полицию обратился 29-летний горожанин, который пояснил, что в районе дома 246 по Лиговскому проспекту на него с кулаками напали два мужчины, которые, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрали у него сумку с деньгами и скрылись.

Известно, что пострадавший работает матросом и проживает в Петербурге. В результате нападения неизвестных гражданин потерял 8 500 долларов США, или 680 тысяч рублей.

Оба злоумышленников в момент совершения преступления были в кепках, один из них надел футболку оранжевого цвета, а второй — черный спортивный костюм. Также одним из опознавательных знаков стала борода.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступников ищут.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в Невском районе несколько разбойников с ножом напали на петербуржца и отобрали у него телефоны.