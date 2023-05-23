На Солдата Корзуна при тушении полыхающей «трешки» эвакуировали восемь человек

В Кировском районе квартирный пожар выгнал на улицу восемь человек. Пламя тушили почти час.

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Около трех часов дня 23 мая на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в доме 7 по улице Солдата Корзуна. Оказалось, что очаг возгорания находится в трехкомнатной квартире общей площадью 70 квадратных метров.

На место отправились четыре единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава. По прибытию специалисты выяснили, что горит балкон на площади три «квадрата». Кроме того, два квадратных метра балкона обгорело и в смежной квартире.

Устранить пожар удалось около 15:41. Из опасной зоны вывели восемь человек.

В настоящее время сведения о пострадавших не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что очередной пожар в Красносельском районе произошел на улице Партизана Германа. В результате помощь понадобилась одному мужчине.