Строительство зеленой ветки метро за ближайшие три года обойдется Петербургу в 90 млрд рублей

В ближайшие несколько лет петербургские власти потратят на возведение нового участка зеленой ветки метро почти 90 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Речь идет о создании станций «Богатырская» и «Каменка». За три года на их возведение выделят 87,6 миллиардов рублей, сообщает Neva.Today.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры подчеркнули, что проект строительства участка от станции «Беговая» сейчас изучают специалисты ФАУ «Главгосэкспертиза России». Про точную стоимость работ пока нельзя ничего сказать, так как она станет известна после проведения экспертизы.

Отмечается, что ввести в эксплуатацию новые станции могут после 2027 года.

В свою очередь, «Метрострой Северной столицы» смог преодолеть влияние санкций и трудности с поставками комплектующих. В результате были устранены проблемы с проходческим щитом надежды. В настоящее время идет подготовка к началу проходки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что станция метро «Пионерская» срочно нуждается в ремонте. Специалисты объяснили, почему для этого ее придется полностью закрыть.