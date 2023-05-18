Специалисты перечислили повреждения, из-за которых станции метро «Пионерская» в Петербурге срочно необходим ремонт

Стало известно, из-за чего на станции метро «Пионерская» в Петербурге проведут ремонт. В ходе работ специалисты устранять значительные повреждения, такие как разрушение бетона, коррозия арматуры и другие.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, после осмотра «Пионерской» специалисты обнаружили, что перекрытия на площади 57 «квадратов» были сильно повреждены, в том числе под воздействием противогололедных реагентов, сообщает «МК в Питере».

Уточняется, что из-за обнаруженных дефектов придется остановить и демонтировать турникеты для осуществления необходимых ремонтных работ. Провести мероприятия ночью не получится из-за технологических особенностей заливки бетона для плит.

В связи с этим станция «Пионерская» будет закрыта с 24 июня по 22 августа. В Комитете по транспорту Петербурга напомнили, что в этом время наземный транспорту города будет работать в усиленном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время ремонта станции метро «Пионерская» перевозить пассажиров будут почти 400 автобусов, троллейбусов и трамваев.