Гендиректор IT-компании только сейчас рассказал полиции о прошлогоднем нападении в квартире на Бадаева

В Невском районе гендиректор IT-компании стал жертвой знакомого и еще двух неизвестных злоумышленников. Преступники напали на петербуржца в квартире по месту жительства.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 мая около половины пятого к правоохранителям обратился 38-летний генеральный директор, который проживает на улице Бадаева. Мужчина пояснил, что 27 декабря 2022 года рано утром в его квартире некий «Алексей» и еще два неизвестных гражданина под угрозой ножа заставили пострадавшего предоставить доступ к приложению банка, а затем перевели на другой счет больше 80 тысяч рублей.

Раньше петербуржец к правоохранителям не обращался. Один из злоумышленников на вид 30, а второму около 40. Оба плотного телосложения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе мужчина лишился двух телефонов из-за троицы с ножом.