Колесов анонсировал особенный день с грозами, градом и дождями в Петербурге

В понедельник петербуржцев ждет достаточно капризная погода.На фоне других солнечных дней 22 мая заметно выделится.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что атмосферный фронт еще утром затронул Санкт-Петербург, смочив его дождями. Однако это еще не конец.

Так, уже после обеда в пригороде пойдут ливни, грозы, а местами даже с градом. Ветер при этом усилится. Северную столицу непогода тоже не обойдет стороной. Дожди и майские грозы придут к горожанам около часа дня.

Воздух в течение дня прогреется до +20 градусов. Колесов заметил, что такая погода задержится в Петербурге на один день, а после будет снова сухо и тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 22 мая почти целый день действует повышенный уровень погодной опасности.