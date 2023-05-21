Полиция начала проверку по факту драки в которой школьник получил разрыв селезенки
Детской дракой в Адмиралтейском районе, в результате которой один из участников конфликта получил разрыв внутреннего органа заинтересовалась полиция. Выяснилось, что удар школьник получил от восьмиклассника.
Полиция начала проверку по факту детской драки в студии на Парфеновской, в результате которой 11-летний ребенок получил разрыв селезенки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.
Драка произошла в детской студии в субботу, 20 мая. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Диагностировав у ребенка разрыв селезенки его поместили в реанимацию. Оказалось, что удар ему нанес ученик восьмого класса в ходе внезапно возникнувшего конфликта.
Правоохранители направили материалы дела в следственные органы для вынесения процессуального решения.
Ранее Санкт- Петербург.ру сообщал, что прокуратура начала проверку по факту смерти подростка в социальном центре в Ленобласти.