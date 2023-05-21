Прокуратура начала проверку по факту смерти подростка в социальном центре в Ленобласти

В Центре содействия семейному воспитанию началась прокурорская проверка по факту смерти воспитанника центра. Бездыханное тело ребенка было обнаружено в минувшую пятницу.

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Прокуратура начала проверку по факту смерти воспитанника социального центра во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

Напомним, тело подростка было обнаружено бригадой скорой помощи в пятницу, 19 мая. По предварительным данным ребенок погиб в результате отравления неустановленным веществом.

По факту смерти несовершенного следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемого в изнасиловании девочки сотрудника социального центра отправили в СИЗО до середины июля.