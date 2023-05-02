Петербург помог восстановить трамвайное движение в Мариуполе

Восстановление трамвайного движения в Мариуполе торжественно открыл Президент России Владимир Путин в режиме онлайн конференции. Церемонию возобновления трамвайной линии приурочили к 90-летию начала движения.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Мариуполе восстановили историческое движение по трамвайным путям. Северная столица внесла непосредственный вклад в работу над восстановлением линии.

Президент России отметил, что в будущем парк наземного общественного транспорта будет обновлен. Вместе с тем он подчеркнул, что восстановление трамвайного движения значимое событие для города и его жителей.

Участниками конференции стали также ВРИО главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, мэр Мариуполя Олег Моргун, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, сотрудники трамвайных парков Мариуполя и Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что метро Петербурга парализовало после начала ремонта на «Василеостровской».