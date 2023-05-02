Новый коллапс. Метро Петербурга парализовало после начала ремонта на «Василеостровской»

Власти Петербурга частично закрыли станцию «Василеостровская» на ремонт. Уже в первый день вечером, 2 мая, это парализовало движение. Поезда с «Беговой» отправляются с задержкой, а попасть на «Василеостровскую» практически невозможно из-за длинной очереди. Официальная версия задержек в движении поездок – сломанный светофор.

Фото: Санкт-Петербург.ру

По сообщениям очевидцев, движение на «Василеостровской» затруднено на всех уровнях: давках в вестибюле, на входе в метро и в вагоны. Поезда, стартующие с «Беговой», стоят чуть ли не по 20 минут между станциями, останавливаясь в тоннелях. Аналогичная ситуация с другой стороны – между «Гостиным двором» и «Площадью Александра Невского» составы также движутся с остановками местами, как сообщают очевидцы, порядка 20 минут между станциями метро.

Горожане вынуждены выстаивать длинные очереди в давке, чтобы попасть в вагон.

Напомним, команда губернатора Александра Беглова ранее объявила о частичном закрытии станции метро «Василеостровская» на ремонт. Она будет практически полностью недоступна в утренний час пик на вход и выход, а в вечерний – частично. Работы по восстановлению собираются закончить только в сентябре 2023 года.