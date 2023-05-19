С 19 на 20 мая в Северной столице «запоют» мосты

Этой ночью Дворцовый мост Санкт-Петербурга впервые за 2023 год разведут под классическую музыку. В этот раз событие приурочено к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Северной столице проведут уже восьмой сезон «Поющих мостов».

На мероприятие едут посмотреть гости со всех уголков страны. Послушать классическую музыку во время того, как разводится мост, можно будет в ночь с 19 на 20 мая.

Отмечается, что музыкальные произведения Сергея Рахманинова будут сопровождаться тематическими лазерными проекциями. Программу проведут также в субботу и воскресенье в том числе под музыкальные композиции других композиторов.

Напомним, что сезон «Поющих мостов» открывается в рамках петербургского Книжного салона, который стартовал на Дворцовой площади 18 мая.