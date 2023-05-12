Смоляк отметил низкий уровень подготовки к XVIII Санкт‑Петербургскому международному книжному салону

Известный журналист и блогер Павел Смоляк подверг критике подготовку XVIII Санкт‑Петербургского международного книжного салона, обратив внимание, что до открытия мероприятия на Дворцовой площади осталось всего шесть дней, а программы в открытом доступе до сих пор нет.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Главный книжный праздник Петербурга пройдет на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа с 18 по 21 мая. Выставка будет работать с 11:00 до 20:00. При этом программы Книжного салона, организатором которого является Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, до сих пор нет, в связи с чем свое возмущение высказал петербургский журналист Павел Смоляк.

«В Смольном полагают, люди должны идти, на что – не должно волновать, просто идите на площадь и будет вам праздник», – написал блогер в своем телеграм-канале.

При этом публицист обратил внимание, что организаторы при подготовке к «главному книжному празднику» города даже не стали вовремя обновлять официальный сайт мероприятия, на котором одновременно оставалась взаимоисключающая информация о проведении выставки. Стоит отметить, что на момент публикации данного материала администраторы интернет-ресурса исправили ошибку.

«Подготовка к салону идет по принципу «и так сойдет». На сайте на одной странице можно прочесть «Главный книжный праздник города в третий раз пройдет на Дворцовой площади» и чуть ниже «Главный праздник нашего города впервые пройдет на Дворцовой площади». Старый сайт, понятно, и зачем обновлять, хотя, быть может, в большой смете Комитета по печати на обновление прописали миллион-другой и уже освоили», – предполагает Павел Смоляк.

Напомним, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Смольного уже оказался в центре скандала со световой проекцией изображения солдата в немецкой форме на Троицком мосту в День Победы. Ранее СМИ писали, что акцию такого масштаба невозможно провести без согласования с профильными ведомствами администрации губернатора Александра Беглова, в том числе и Комитета по печати, возглавляемого Владимиром Рябоволом.