В МВД устали слушать русский рэп о наркотиках

Российские правоохранители решили зацензурить русских рэперов, в творчестве которых воспевается употребление наркотиков. «Пусть готовятся тогда» — заявил замглавы МВД, подводя итоги своей речи о административно и уголовной ответственности для исполнителей.

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Замглавы МВД Игорь Зубов предложил провести беседы в рамках административной ответственности с рэперами, которые пропагандируют запрещенные вещества. По его словам, те, кто ничего не вынесет из профилактической беседы, может попасть и под уголовное преследование. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что вопрос о корректировках в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс о введении наказания за пропаганду употребления запрещенных веществ в музыке, киноиндустрии и интернете поднимался в думском комитете по охране здоровья.

Известно, что предполагается вводить уголовную ответственность только в том случае, если лицо два и более раз привлекалось за подобные нарушения к административной ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские депутаты предложат Росгвардии запретить детям стрелять из пневматики.