Агрессивный петербуржец дважды за день напавший на свою экс-возлюбленную отправлен в СИЗО до середины лета

Избивший девушку на остановке в Калининском районе, а после напавший на нее экс-возлюбленный отправился в СИЗО до 14 июля. Агрессору предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Фото: пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Петербургу

Калининский районный суд Петербурга вынес меру пресечения петербуржцу, напавшему на свою бывшую спутницу жизни дважды за день. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 14 мая. Сначала агрессивный петербуржец напал на девушку в транспорте, а после, вытащив экс-возлюбленную за волосы на остановку, продолжил избивать там.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако мужчине и не собирался останавливаться – он прибыл к медицинскому учреждению, и вооружившись ножом, продолжил ранее начатое. Так, мужчина успел нанести пострадавшей не менее трех ударов ножом, после чего его скрутили охранники.

Суд отправил мужчину в СИЗО до середины лета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что коллегия Верховного суда посчитала правильным, если убийца будет оплачивать похороны и поминки своей жертвы.