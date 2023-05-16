Коллегия Верховного суда посчитала правильным, если убийца будет оплачивать похороны и поминки своей жертвы

Верховный суд обязал виновных в смерти человека оплачивать похоронные расходы родственников. Женщина потребовала взыскать с виновного в смерти сына расходы, которые она потратила, организовывая погребение и поминальные обеды на девятый и сороковой день.

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Коллегия Верховного суда Российской Федерации разъяснила, что убийцы обязаны оплачивать похороны и поминки своих жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Кассационную жалобу о взыскании с виновного в смерти сына расходов на погребение и поминальные мероприятия погибшего сына россиянка подала в Верховный суд. По версии следствия, молодой человек, получив несколько ударов в драке упал и от удара получил черепно-мозговую травму. От полученных повреждений парень скончался в больнице.

Потерпевшая потребовала с виновного выплаты расходов, которые она потратила на похоронные и поминальные мероприятия. Высшая инстанция, изучив кассационную жалобу, сочла ее убедительной.

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