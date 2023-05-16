Пассажир метро, ударивший мужчину в куртке с нашивкой «Z» будет отрабатывать свой удар полгода на исправительных работах

Петербуржец, ударивший мужчину с нашивкой «Z» на куртке в вагоне метро получил полгода исправительных работ и условный срок за свою агрессию. По данным следствия, инцидент произошел в подземке в начале мая прошлого года.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина, завидев пассажира с нашивкой подошел к нему и поинтересовался поддерживает ли тот СВО, на что получил положительный ответ. Полученный ответ вызвал у петербуржца агрессивную реакцию, которую он проявил, ударив мужчину с головы в область лица. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по Петербургу.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Однако учитывая признание вины и раскаяние, а также то, что полученные травмы у потерпевшего были расценены как не причинившие вред здоровью, судья назначил петербуржцу наказание в виде исправительных работ на полгода и удержанием 5% от заработной платы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за удар ножом в глаз отчима петербуржец предстанет перед судом.