В Петербурге задержали пассажира Audi, который положил в свой рюкзак сверток с наркотиками

Петербургские полицейские, во время патрулирования территории Курортного района города остановили машину, в которой обнаружили пакет с наркотиками. Оказалось, что он принадлежит пассажиру, который положил его в свой рюкзак.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в Курортном районе Петербурга, в минувшее воскресенье, 14 мая, правоохранители остановили иномарку, у пассажира которой при себе был сверток с наркотиками.

Инцидент произошел на пятом километре Левашовского шоссе. Загадочный сверток сотрудники полиции обнаружили в рюкзаке у 26-летнего пассажира Audi A3.

Петербуржца задержали, а в понедельник, 15 мая, в отношении него возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новгородские правоохранители задержали иностранца, везущего в Подмосковье 5 кг наркотиков.