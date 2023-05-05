Новгородские правоохранители задержали иностранца, везущего в Подмосковье 5 кг наркотиков

Новгородские правоохранители задержали мужчину, следовавшего из Ленобласти в Подмосковье, под капотом авто которого находились запрещенные вещества. В отношении мужчину возбуждено уголовное дело, максимально ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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На трассе М-11 в Окуловском районе новгородской области сотрудниками правоохранительных органов был задержан иностранец, перевозивший пять килограммов наркотиков. Об этом сообщает «МК в Великом Новгороде».

Выяснилось, что мужчина направлялся в Подмосковье из Ленинградской области, где в тайнике забрал «запрещенку». Свой товар он должен был спрятать в конкретных местах вблизи Москвы.

Задержанный сразу же сознался в содеянном, рассказав правоохранителям, где стоит искать наркотики. Сотрудники обнаружили запрещенные вещества под капотом авто.

По факту перевозки наркотиков возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).