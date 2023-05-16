В Петербурге заработало производство БАДов и лекарственных препаратов стоимость 2 миллиарда рублей

В конце апреля в Петербурге заработали два участка по производству лекарственных препаратов от компании Sopoharm. Известно, что общий объем инвестиций в оба проекта составил более 2 млрд рублей.

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В Петербурге началось производство БАДов и лекарственных препаратов от компании Solopharm. Об этом сообщает РБК.

Директор завода Олег Жеребцов отметил, что четвертая очередь завода по производству жидких лекарственных форм начала свою работу еще в апреле. Благодаря пяти новым производственным линиям, на которых производят офтальмологические, урологические, неврологические и ЛОР лекарства, объем производства в год может достигнуть до 60 миллионов упаковок препаратов в год.

Также известно, что Solopharm запустила и вторую очередь производства БАД, на которой планируется выпускать более ста миллионов капсул в год. Стоимость такого проекта составляет более 600 миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщает, что «Алмаз-Антей» начнет ежемесячное производство 2-3 тысяч беспилотников.