«Алмаз-Антей» начнет ежемесячное производство 2-3 тысяч беспилотников

На Обуховском заводе в Петербурге произведено уже более одной тысячи беспилотников. С первого июля концерн планирует производить две-три тысячи дронов.

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ВКО «Алмаз-Антей» увеличит ежемесячные обороты производства дронов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя направления по тематике БПЛА «Обуховского завода» Егора Щербакова, согласно документации, устройства будут использованы для СВО. Отмечается, что на первом устройстве все ошибки по постановке на производство. Беспилотникам обновили программное обеспечение, камеры и настроили на более тихую и стабильную работу.

Кроме того, скорость «Добрыни-2», именное такое название получили беспилотники, будет достигать 120 км/ч.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге появилось подразделение по контролю за небом и беспилотниками.