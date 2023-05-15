В Петербурге за сутки госпитализировали более 30 человек с COVID-19

За минувшие 24 часа петербургские медики выявили 189 новых случаев коронавируса.

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Госпитализированы при этом в Северной столице за сутки 33 человека, выздоровели – 131, умерли – шесть человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала существования вируса в городе заболели 1 943 384 пациента, вылечились — 1 902 397 человек, а общее число жертв достигло 37 716. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 243 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что госпитализацию в детской больнице имени Раухфуса в Петербурге временно приостановили из-за карантина кори.