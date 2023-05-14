В Петербурге из-за обнаружения кори детская больница имени Раухфуса временно приостановила госпитализацию

Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса временно приостановлена из-за карантина по кори.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В пресс-службе детской больницы имени Раухфуса сообщили, что госпитализация в медицинское учреждение на Лиговском проспекте,8 остановлена из-за карантина, который начал действовать с 13 мая.

Предполагается, что госпитализацию остановили из-за выявления кори. Согласно сообщению пресс-службы, с теми, кто планировал лечь в больницу, в ближайшее время свяжутся врачи отделения для переноса дат госпитализации.

Уточняется, что ограничение вводится до особого распоряжения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за первые четыре месяца 2023 года в городе нашли около 40 очагов кори.